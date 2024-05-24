バーバリーフォーマル 新品未使用含 大サイズ 170 希少

ご覧いただきありがとうございます。すり替え防止の為、写真をご確認のほど、NCNRでよろしくお願いします。バーバリーロンドンセットアップテーラードジャケットラップスカート170バーバリーロンドンBurberryLondonセットアップスーツ制服テーラードジャケットブレザーダブルブレスト6B背抜きノーベント肩パッドありひざ丈スカート巻きスカートラップスカートレザーベルトフリンジプリーツ裏地なしノバチェックフォーマルセレモニー結婚式お受験入学式卒業式レディースキッズ女の子リボンタイは、バーバリーでは、ありません。○サイズジャケットサイズ170A肩幅39cm身幅47cm袖丈55cm着丈57cmスカートサイズ USA4表記（S相当）ウエスト64〜70cm総丈60cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立つ痛みなく、気持ちよくお使いいただけます（主観が多分に含まれますので写真にてよくご確認ください）○カラーネイビーベージュ○素材ジャケット本体 レーヨン60% 綿40%チェック地 綿100%裏地 ポリエステル100%スカートコットン100



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