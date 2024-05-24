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バーバリーフォーマル 新品未使用含 大サイズ 170 希少
商品番号 G36231633835
商品名

バーバリーフォーマル 新品未使用含 大サイズ 170 希少
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 18,410 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。すり替え防止の為、写真をご確認のほど、NCNRでよろしくお願いします。バーバリーロンドンセットアップテーラードジャケットラップスカート170バーバリーロンドンBurberryLondonセットアップスーツ制服テーラードジャケットブレザーダブルブレスト6B背抜きノーベント肩パッドありひざ丈スカート巻きスカートラップスカートレザーベルトフリンジプリーツ裏地なしノバチェックフォーマルセレモニー結婚式お受験入学式卒業式レディースキッズ女の子リボンタイは、バーバリーでは、ありません。○サイズジャケットサイズ170A肩幅39cm身幅47cm袖丈55cm着丈57cmスカートサイズ　USA4表記（S相当）ウエスト64〜70cm総丈60cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立つ痛みなく、気持ちよくお使いいただけます（主観が多分に含まれますので写真にてよくご確認ください）○カラーネイビーベージュ○素材ジャケット本体　レーヨン60%　　　綿40%チェック地　綿100%裏地　ポリエステル100%スカートコットン100
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