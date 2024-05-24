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- 【美品】Moncler kids♡モンクレールキッズ♡NEW FRONSAC♡
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商品詳細
【美品】MonclerkidsモンクレールキッズNEWFRONSACsize：6A(116cm程度)着用数回程度ですので、目立つ汚れ等ございませんが、使用後は、そのままの状態で保管してありました。所々気にならない程度の薄汚れがございます。クリーニングに出されると取れるようなものかと思います。ロゴやトリコロールの白い部分など変色なく綺麗です。今の季節に重宝する薄めのジャケットで、軽めで着せやすいです。美品としていますが、あくまでも多少の薄汚れありのUSEDですので、神経質な方はご遠慮くださいませ。また、気になる点はご購入前に質問お願い致します。※ブランド品につき、すり替え防止の為、返品は受け付けませんので、宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/calling102650.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce906755.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming981892.html
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