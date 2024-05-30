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nihonikuji 日本育児 おくトビラ
商品番号 J30519332432
商品名

nihonikuji 日本育児 おくトビラ
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 2,516 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1年半ほどキッチンの出入り口で使用しました。全体的に小キズやスレなど、それなりに使用感はありますが、まだまだ実用できます。とびらが開閉する箇所はどうしても引きずったような傷が付く仕組みです。写真を添付します。付属品は写真のもので全てです。よろしくお願いします。
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http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit765786.html
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