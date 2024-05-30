nihonikuji 日本育児 おくトビラ

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1年半ほどキッチンの出入り口で使用しました。全体的に小キズやスレなど、それなりに使用感はありますが、まだまだ実用できます。とびらが開閉する箇所はどうしても引きずったような傷が付く仕組みです。写真を添付します。付属品は写真のもので全てです。よろしくお願いします。