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美品　ラルフローレン　ビッグホース　ニットパーカー　XL(18-20)170
商品番号 T86623110572
商品名

美品　ラルフローレン　ビッグホース　ニットパーカー　XL(18-20)170
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 2,843 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラルフローレン　RALPHLAURENのビッグホース　がかっこいニットパーカー　セーター　ですサイズ　ボーイズXL(18-20)170身幅約50cm着丈約65cm肩幅約44cm素人採寸のため多少の誤差はお許しください女性の方でも着ていただけます濃紺着用回数5回程度ですまだまだ素敵に着ていただけるお品だと思いますが、あくまでユーズド品につき、神経質な方はお控え下さい小さく畳んで発送させていただきます#ビッグポニー
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