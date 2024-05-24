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- 美品 ラルフローレン ビッグホース ニットパーカー XL(18-20)170
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商品詳細
ラルフローレン RALPHLAURENのビッグホース がかっこいニットパーカー セーター ですサイズ ボーイズXL(18-20)170身幅約50cm着丈約65cm肩幅約44cm素人採寸のため多少の誤差はお許しください女性の方でも着ていただけます濃紺着用回数5回程度ですまだまだ素敵に着ていただけるお品だと思いますが、あくまでユーズド品につき、神経質な方はお控え下さい小さく畳んで発送させていただきます#ビッグポニー
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