青と白の釉薬、赤い浮き彫りの花、 花道具 、書斎道具 、古代美術品

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名古屋東洋官窯陶磁美術館 本館収蔵品紹介一覧(1/2)



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古美術品◼️蔵から出て来た、白い釉薬が美しい超特大サイズのお皿、花 ...



102nd KOGIRE-KAI Auction Catalog by KOGIRE-KAI - Issuu

101401ご覧頂きましてありがとうございます。■商品につい青と白の釉薬、赤い浮き彫りの花、民俗収集■汚れ?傷等経年による変色や汚れや風合いなどは、ご承知の上ご購入お願いいたします。■商品のサイズは（約寸）：高さ：29cm 直径：13cm 尚、採寸は素人ということをご了承ください。■ご購入の前に画像をご覧になり、ご判断をお願い致します。また、個人の自宅保管品につき中古品としての経年劣化等はご了承ください。神経質な方はご遠慮下さい。◆注意事項◆商品の状態や時代や評価は個人差があります。最終的には画像をよくご覧いただき各々でご判断ください。◆他サイトでも出品しておりますので、交渉中であっても突然削除させていただく場合がございます。◆手持小物欠損、剥がれ、小アタリ、スレ、シミを始め状態詳細は上記の画像にてご判断の上ご入札下さい。◆目視による範囲のキズは出来る限り明記しておりますが、当店で扱っているお品物は骨董品がほとんどです。◆経年のモノですので、説明しきれない時代物としてのスレや、変色、使用によるへこみやアタリ、小キズ等の欠点はあります。時代感など、欠点も含めて愛して頂ける方の入札をお待ちしています。◆また、お使いのPC環境、モニタにより見え方に差異が生じる事を予めご承知ください。◆そういった商品の欠点を気になさる方、神経質な方はご遠慮下さい。#骨董品#古美術#印籠#工芸品#古道具#備前焼#置物#ヴィンテージ#食器#茶器#茶道具#アクセサリー#着物#レディース#ピアス#食器#中国#硯#ネックレス#ティーポット#根付#印籠#茶器#文房具#陶芸#彫刻#翡翠#花瓶#伊万里焼#染付け#茶器#文房具#書#天然石#茶道#紫砂壺#インテリア#テーブル#家具#和小物#和雑貨#古美術#竹#竹細工#華道#彫刻 #青磁#鈞窯#定窯#窯変釉#螺鈿細工#化粧箱#小物入れ#年代物#骨董品#伝統工芸品#ジュエリーボックス#古美術#仏像