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【本日限定】曽谷龍平EPOCH 2023 オリックスバファローズ PE 直筆
商品番号 C62171968259
商品名

【本日限定】曽谷龍平EPOCH 2023 オリックスバファローズ PE 直筆
ブランド名 エポックシャ
特別価格 税込 9,399 円
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商品詳細

◎EPOCH2023オリックスバファローズPREMIERルーキー版オートグラフ/20曽谷龍平　直筆サイン入りカード昨年ドラフト1位入団の曽谷投手のルーキーサイン入りカードです。発送の際はローダーに入れ防水梱包をして発送させていただきます。野球チーム···オリックス・バファローズ
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