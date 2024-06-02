【本日限定】曽谷龍平EPOCH 2023 オリックスバファローズ PE 直筆

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商品詳細
◎EPOCH2023オリックスバファローズPREMIERルーキー版オートグラフ/20曽谷龍平 直筆サイン入りカード昨年ドラフト1位入団の曽谷投手のルーキーサイン入りカードです。発送の際はローダーに入れ防水梱包をして発送させていただきます。野球チーム···オリックス・バファローズ
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