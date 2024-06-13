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ナイキ NIKE テニスシューズ メンズ ズーム コート PRO 27.5
商品番号 V49729233613
商品名

ナイキ NIKE テニスシューズ メンズ ズーム コート PRO 27.5
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,800 円
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商品詳細

☆特徴ZoomAirユニットと、ロイター板のように機能するフルレングスのプレートが連動。足を踏み出すたびにこのプレートが屈曲し、エネルギーリターンと安定性を高めます。直線的で鋭角的なパターンのメッシュ、パッド入りの履き口、高反発のデザインで、タフな試合中も足を涼しく快適な状態に保ちます。☆対応コートハードコート☆素材甲：合成繊維＋ゴム＋合成樹脂底：ゴム底☆カラー103：オフホワイト/ケリーグリーン☆発売月2023年6月☆国内正規取扱メーカー株式会社ナイキジャパンサイズは、27.5㌢。新品、未使用です。
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