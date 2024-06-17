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- 新品未使用 希少☆ NIKE fCバルセロナ レプリカ ユニフォーム 2017
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商品詳細
NIKEFCバルセロナ17/18レプリカ ユニフォームホーム オーセンティックサイズS伝統の“ブラウグラナ”（青とエンジ）を基調に、モダンなストライプ柄首まわりにはアクセントとしてカタルーニャ旗「セニェーラ」の黄色と赤のストライプを採用このシーズンよりメインスポンサーを務める「Rakuten」ロゴ、バック「UNICEF」クラブエンブレムは織りワッペン縫い付けメーカーロゴは刺繍、スポンサーロゴはプリント右袖にはLFPパッチFIFAUEFA公式 オフィシャルワールドカップ
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