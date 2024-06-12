公式 木浪 ユニフォーム

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商品詳細
野球チーム···阪神タイガース木浪選手のユニフォームです。サイズはSサイズになります。2023年に購入したものです。私服の上から1度着用し、ホームクリーニング後に自宅で保管しておりました。
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