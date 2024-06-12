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公式 木浪 ユニフォーム
商品番号 O37580055447
商品名

公式 木浪 ユニフォーム
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野球チーム···阪神タイガース木浪選手のユニフォームです。サイズはSサイズになります。2023年に購入したものです。私服の上から1度着用し、ホームクリーニング後に自宅で保管しておりました。
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