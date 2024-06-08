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大谷翔平直筆サインカード　シリアルナンバー 99枚限定　自筆サイン　　topps
商品番号 V75354465527
商品名

大谷翔平直筆サインカード　シリアルナンバー 99枚限定　自筆サイン　　topps
ブランド名 トップス
特別価格 税込 72,240 円
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商品詳細

本日限定期間限定値下げ！topps2022.8.9大谷翔平選手村直筆、自筆サインカード　99枚限定！シリアルナンバー入り！トラブル回避の為、美品・完品をお求めの方は購入をご遠慮ください観賞用として購入してくれる方、歓迎。ノンクレームノンリターンでお願いします。貴重！希少！美品！昨日、PSAに多数鑑定に出していたのが戻ってきましたので、随時アップ致しますので宜しくお願い致します。#大谷翔平　#topps#直筆#自筆#サインカード#99枚限定#シリアル番号野球チーム···大リーグ・MLB
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