読売ジャイアンツ　バッグ2種　タオル　応援グッズ　会報　詰め合わせセット★新品

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◎内容◎巨人のファンクラブ特典や東京ドームでの試合観戦でゲットした、詰め合わせセットです。すべて新品未使用ですが、写真撮影用に袋から出しています。1）メッセンジャーバックCLUBGIANTSファンクラブ限定のメッセンジャーバッグです。定価3280円で販売されている商品です。とても軽くて容量もたくさん入ります。男性でも女性でも大人でも子供でも合うと思います。〇サイズ：横約４０cm×縦約１７cm×マチ約１７cm 〇素材：ポリエステル2）ビニールバッグシーズンシートの特典プレゼントでゲットした、非売品の四角いビニールバッグです。大きめでマチもたっぷりあるので便利に使えます。応援グッズ入れや、ジャイアンツファンのお子さんのプールバッグにも最適。〇サイズ＝縦35cm、横40cm、マチ14cm※新品ですが、元々のシワや傷あり。3）選手サインタオル（読売新聞）〇サイズ＝縦80cm、横34.5cm4）オルゴール（闘魂こめて）2個5）オレンジアフロのかつら※1度試着しました。アルコール消毒済み6）過去のファンクラブ会報＆クリアファイル、ジャイアンツガイド、坂本勇人カード●おまけ ジャイアンツシール◎状態◎すべての商品が新品未使用ですが、元々ついていた傷やシワが見られるものもあります。ご了承の上ご購入下さい。※発送時にバッグは折って発送します。折りシワなど気になる方はご購入はお控え下さい。※即購入可能ですが、他のフリマアプリでも出品しているので、万が一同時に購入があった場合は、購入時間が早い方を優先させて頂きます。ご了承下さい。※元々お安くしていますのでお値下げ交渉はお受けできませんが、他の商品とのおまとめ購入の場合は少しサービスします♪コメント欄よりお知らせください。まとめ売り UNDERARMOUR プロ野球 セリーグ giants officialfanclubG-Po ベースボール 読売巨人軍 かばん応援グッズ ファンクラブ ジャビット君