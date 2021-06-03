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バスケ　日本代表　**サイズ:S**
商品番号 U13905138958
商品名

バスケ　日本代表　**サイズ:S**
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,498 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Nikeバスケ日本代表Tシャツメンズのサイズですけど、Sサイズはレディースとジュニアも大丈夫です。新品未使用品です。完売品なので現在では入手も難しくなっていると思います。ナイキ好きの方にオススメです。ご検討よろしくお願いします。種類...シャツ性別...メンズ丈···半袖カラー···レッドサイズ···S
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