【SSK】ソフトボール プロフェッショナルエッジ 木製バット 練習などに☆

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ご覧いただきありがとうございます。SSKエスエスケーソフトボールソフトボールプロフェッショナルエッジ木製バットジュニア用バット子供が昔ソフトボールを習っていた時に使用していたSSKの木製バットになります。結構、使用したので、傷、汚れあります。グリップは、汚れがあったため、剥がしております。一通り拭き掃除はしておりますが、使用感はあります。公園や、広場などでの練習などにいかがでしょうか(*ˊ˘ˋ*)。♪サイズ全長長さ76,5cmグリップ26cm素人採寸のため、誤差はお許しください。試合などは、金属バットが多いと思いますが、練習や、また野球、ソフトボールを習っていないお子様でも、これからの夏休み、お父さんとの遊びにもご活用頂けると思います(*^^*)グリップは、剥がしていますため、ご自身で用意して頂けますと幸いですm(__)m使用しました素人の自宅保管にご理解頂ける方のみご購入よろしくお願いいたします。発送は、プチプチに巻き、簡易包装にて発送させて頂きます。どうぞよろしくお願いいたします。#yuulove⤴他にも出品中❣️#SSK#SSKバット#木製バット#野球#ソフトボール#ソフトボールバット#SSK木製バット#夏休み#公園#遊び#エスエスケー#エスエスケーバット#エスエスケー木製バット#ジュニア用バット