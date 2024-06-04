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レクシスコンフォート1.30mm
商品番号 S20962387151
商品名

レクシスコンフォート1.30mm
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 8,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1.30mmは私には合わなかったので、別のガットに変えた為、出品します。ケース込み358g残っています。４回程使ったと思います。
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