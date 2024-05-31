ヘッド　テニストートバッグ

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HEADテニストートバッグラケット収納可能2本までなら大丈夫だと思います(98インチと100インチの2本は収納出来ました)外ポケット2つ(目立たないところに小1つ)中ポケット１つ着脱可能ショルダー外側レザー調のデザインで高級感ありビニール素材の巾着袋(多分シューズ用)スタイルと機能性を両立したTOTEBAG。テニス用としてもレジャーバッグとしても使えます。素材:外側/ポリエステル50%・ポリウレタン50%、内側/ポリエステル100%サイズ:38.5×35×18cm使用回数は5回以上10回以内程度使用環境は車で室内スクールに通う時に使用