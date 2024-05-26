山本由伸 アクリルスタンド オリメン 2020

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商品詳細
オリックス バファローズ山本由伸オリメン2020私服アクリルスタンド棚に入れて飾っておりました。特に目立つキズ等ございませんが、素人保管ですのでご了承下さい。プチプチに包み、らくらくメルカリ便で発送予定。◇即購入可能です野球チーム···オリックス・バファローズ#オリックス #バファローズ #山本由伸 #オリメン #オリ姫 #アクリルスタンド #アクスタ
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