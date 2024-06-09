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テニスシューズ　ソニケージ　22.0 ピンク　ヨネックス
商品番号 Q86782696963
商品名

テニスシューズ　ソニケージ　22.0 ピンク　ヨネックス
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

履いていて足が痛くなったようで出品を頼まれたので出品します。一回2時間で8回くらい使ったようです。多少使用感はありますが、まだ使えそうです。買った時の箱に戻し簡易梱包で発送します。また、再利用したダンボールを使用します。、、YONEXテニスシューズレディースパワークッションソニケージ3ウィメンACSONICAGE3WOMENACオールコート用
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