テニスシューズ　ソニケージ　22.0 ピンク　ヨネックス

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商品詳細
履いていて足が痛くなったようで出品を頼まれたので出品します。一回2時間で8回くらい使ったようです。多少使用感はありますが、まだ使えそうです。買った時の箱に戻し簡易梱包で発送します。また、再利用したダンボールを使用します。、、YONEXテニスシューズレディースパワークッションソニケージ3ウィメンACSONICAGE3WOMENACオールコート用
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