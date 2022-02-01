軟式 少年野球 バット 72cm プロモデル 3,4年生向け

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■説明バットアディダス元西武・巨人 片岡易之選手モデルアルミ合金長さ 72㌢ 重さ500G平均 ミドルバランス小学校3~4年生位)向け定価6.800円(+税)グリップテープを新品に変更済みです。■詳細メーカー、重さ、長さ、素材、状態等は写真をご参照下さい。※素人保管及び中古品による、傷、汚れ、劣化等はご了承下さい。凹み等の欠陥は無く、問題なく使用頂けます。#軟式野球#野球#軟式#硬式#バット#草野球#少年野球#低学年#小学生 #中学年#高学年#高校生#中学生#大学生#女性#社会人#女子#右投げ#左投げ#靴#低反発#金属#木製#室内#野外#ビヨンド#ヒット#ホームラン