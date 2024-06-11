ジェラート トゥイーティー　フィギュア　置物　ショコラ//ソープスタジオ

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“ComegetsomeTWEETYGELATO！”-Galato-ジェラートに入ってるトゥイーティーちゃんは、どの味ですか？*封入率24.5%*本体にはいい香りしていますーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー■材質:PVC■サイズ:24cm■状態:新品、未使用*中身を確認のため、一度開封しました*台座付き(飾りあり)■注意:パッケージの中にブリスターで固定していますが、郵送中にブリスターを潰れできたこともありますが、トゥイーティーの本体に影響がありません。又は、未使用な商品となりますが、初期キズなどがあるかもしれません。ご了承のうえ御購入ください、よろしくお願い致します。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー