【新品】バボラ　タッチトニック（Touch Tonic）＞1.35mm　2張り

☆ご購入前にプロフ必読お願いします☆‼️在庫残りがわずか、早い者勝ち‼️‼️基本的には支払い後の翌日〜3日で発送します‼️‼️お急ぎの方はご購入前に必ずコメント下さい‼️‼️複数購入希望の方はご相談ください‼️商品説明：商品名:BabolatTouchTonic原産国:フランスガットの種類：ナチュラル太さ：＞1.35mm色：ナチュラル素材：天然繊維（牛腸）テクノロジー：BT7テクノロジー＋サーモガットテクノロジー長さ：12m特徴：耐久性を高めたナチュラルの普及版。 コストパフォーマンスに優れたナチュラルストリング。 耐久性を重視するプレーヤーに。他に出品している商品とまとめて発送をご希望でしたら、値下げは可能ございます。コメント欄より連絡下さい。 #BBJSテニス※最安値で販売しているため、値下げ交渉はご遠慮ください。※状態：新品、未開封。※イタズラ防止のため、コンビニ払い・ATM払いは当日お支払いをお願いします。当日のご入金は出来ない場合、購入前に必ず連絡ください。※支払い後、購入者の都合で取引をキャンセルすることができない。※領収書の発行は行っておりません。※返品・返金等は一切対応しておりません。※購入後のクレーム等は一切受け付けておりません。※突然の購入、割り込みOKです。基本的に交渉中でも早い者勝ちです。よろしくお願いいたします。【検索用】#Babolat#バボラ#硬式テニス#テニス#テニスガット#テニスストリング#ナチュラルガット種類...ガット用途...硬式ガットの素材...シープ・ナチュラル



バボラ【Babolat】（国内正規品）TOUCH TONIC < １３５ ×４張セット



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