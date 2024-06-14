大谷翔平 等身大バスタオル（ 約60×200cm）　西川　限定販売品

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商品詳細
未開封新品WBC優勝のマウンドに立ちMVPを獲得。メジャーリーグのシーズンでは日本人初のホームラン王に輝いた2023年モデル！湾曲させた状態での発送となります。ご了承いただける方のみご検討をお願い致します。#ふとんの西川#AIR#MLB#野球#ロサンゼルス・エンゼルス
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