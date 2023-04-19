清水エスパルス 西澤健太 タペストリー

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商品詳細
清水エスパルス西澤健太選手のタペストリーになります。大きさは写真にありますが78cmくらいありとても大きいサイズです。特に目立った汚れなどはありません。当方禁煙者、子供いません。即日発送心がけています。よろしくお願いします。種類···応援旗
http://narcologia.ru/goods/financier123360.html
http://narcologia.ru/goods/pompous621423.html
http://narcologia.ru/goods/tenet474863.html
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