メーカー:テクノファイバー　品名ラケットバック

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商品詳細
種類:テニスバッグ用途:硬式バッグ・ポーチの開け閉め:ファスナー商品状態:3年程使用。一部ロゴにスレがあります(写真参照)。若干使用感ありますが、目立った汚れや破損はなく比較的綺麗です。
http://narcologia.ru/goods/reinforcement730099.html
http://narcologia.ru/goods/composite243854.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford918073.html
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