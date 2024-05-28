ガンバ大阪 ユニフォーム　サイン入り

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商品詳細
2000年代のガンバ大阪のアウェイユニフォームに2010年代の選手やコーチ監督のサインを書いてもらいました。どのサインがどの選手のものかははっきりと覚えておりませんが右胸部分のサインは遠藤保仁選手のものです。サッカースパイクアディダスナイキプーマアンブロミズノエックスエースマーキュリアルティエンポマジスタファントムヴェノムファントムビジョンプーマワンマーキュリアルスーパーフライマーキュリアルヴェイパーマーキュリアルCR7ハイパーヴェノムファントムハイパーヴェノムフィニッシュハイパーヴェノムティエンポレジェンドティエンポマジスタオブラマジスタオブラ2マジスタファントマーキュリアルスーパーフライマーキュリアルヴェイパーマーキュリアルCR7ハイパーヴェノムファントムハイパーヴェノムフィニッシュハイパーヴェノムティエンポレジェンドティエンポマジスタオブラマジスタオブラ2マジスタファントムヴェノムコパ19.1ネメシス19.1エックス19.1プレデター19.1エース17.1エース16.1エース15.1メッシアディゼロf50モレリアモレリア2モナルシーダレビュラモレリアネオ2バサラウェーブカップイグニタスX-flyDSライトフューロンビザロ442テケラエヴォパワーエヴォスピードエヴォタッチフューチャーONEアジリードメデューサアクセレイターAGFGSGHGナイキアディダスミズノアンブロニューバランスアシックスアンダーアーマースヴォルメアスレタサッカーサッカースパイク
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