ホークスユニホーム　牧原

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商品詳細
プロ野球 福岡ソフトバンクホークス鷹の祭典2023ワッペン圧着ユニフォーム 8牧原選手サイズ Lサイズ 新品未使用品 1着★こちらは無料配布ユニではありません★★こちらはレプリカ(背番号刺繍)ではありません●背番号部分は有料ワッペン(刺繍ではなく圧着)圧着の背番号部分以外の構造は無料配布ユニホームです。折り畳んで発送させて頂きます。新品未使用品です。発送は可能な限り迅速に対応させて頂きます。#福岡ソフトバンクホークス#ソフトバンクホークス#ホークス#鷹の祭典#鷹の祭典2023#鷹祭#鷹祭2023#柳田悠岐野球チーム···福岡ソフトバンクホークス種類···レプリカユニフォーム種類···レプリカユニフォーム
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