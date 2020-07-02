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ライオンハヤト パペット 2000本安打 坂本勇人 読売巨人軍
商品番号 E66365475299
商品名

ライオンハヤト パペット 2000本安打 坂本勇人 読売巨人軍
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 1,976 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★新品未使用未開封坂本勇人選手が2000本安打を達成した時に発売された記念品のライオンハヤト(パペット)入団当初の背番号61「子ライオン」2000安打達成記念「キングライオン」読売ジャイアンツ巨人坂本勇人ライオンハヤトHAYATO2000【サイズ】キングハヤト約W24cm×H33cm×D8cm/子ハヤト約W20cm×H31cm×D7cm【素材】キングハヤトポリエステル,ポリウレタン/子ハヤトポリエステル新品未使用※2個セットでの価格になります！個別売りも可能ですが、値段変わります（;;）その際は必ずコメントお願いします！！
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