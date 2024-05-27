100:蓮 新品2023YOKOHAMA STAR☆NIGHTフェイスタオル

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広げてよし!回してよし!汗を拭いてよし!の応援必需グッズです。◆サイズ:約H340mm×W800mm◆素材:綿100%YOKOHAMASTAR☆NIGHT2023スペシャルユニフォームデザインの選手名タオルです。金と青と白で球場で掲げると非常に目立ちます。デザインが好評で売切続出のモデルです。写真4にバウアー選手のサンプルを載せておきます。こちらオフィシャルサイト受注生産モデルです。球場やショップでは一切売ってないです。新品では二度と出品がない可能性があります。お早めにどうぞ。【#100:蓮】選手モデル新品袋付きです。袋に傷みがあるなど、あくまで素人保存ですので、ある程度の状態変更はご理解くださいませ。何かありましたら、ご質問よろしくお願いします。新品2023YOKOHAMASTAR☆NIGHTフェイスタオル選手名タオル横浜DeNAベイスターズ野球ユニフォームユニスタナイスターナイト野球チーム···横浜DeNAベイスターズ種類···レプリカユニフォーム