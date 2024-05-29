阪神タイガース　木浪聖也　ホームユニフォーム　Ｌサイズ

«ご覧いただきありがとうございます»新品未使用発送時は袋から取り出し、中の厚紙を取り除いたうえに折り畳んでお送りします。ご理解いただけましたらご検討お願い致します購入の際はコメントお願いします！専用お作りします！SSサイズ〜XOサイズまであります。未使用です！2023年モデルです！その他、ご希望の選手ユニフォーム等あればメッセージ等でお伝えください。まとめ買いされる方のみお値下げ可能です！ご不明点はご質問ください！阪神タイガース日本代表侍ジャパンS.M.L.O.XO



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