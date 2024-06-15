キャロウェイXフォージドCB 5〜P

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商品詳細
⭐︎週末セール中⭐︎種類···アイアン利き手···右1カ月ほど前に中古で購入した物です。シャフトがダイナミックゴールドで、私には少しハードでしたので出品致します。打感がとても最高でした。それにCBなので少し優しさも感じました。グリップもまだまだ使用できそうです。写真にのせてる様に全体的に綺麗なアイアンセットだと思います。値下げ不可でお願い致します。あくまでも中古品です。ご理解のある方のご購入をお待ちしております。
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