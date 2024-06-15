ヨネックス テニスラケット (値下げ可能)

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商品詳細
性別···男女兼用グリップサイズ···１バランス・フレームの厚み（mm）···26mm〜ラケット面の広さ・フェース面積（平方インチ）···〜94.9平方インチ(NEXIGA50s)赤いラケットはほぼ使っていなく、新品に近いです。傷、汚れなどはほぼありません。初心者の方にもおすすめします(*^^*)値下げ可能！！
http://narcologia.ru/goods/monophonic253512.html
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http://narcologia.ru/goods/displease759131.html
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