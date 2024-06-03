マイナビオールスターゲーム2023 記念球 マスコットイラスト

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商品詳細
野球チーム···NPBオールスターマイナビオールスターゲームの記念球です。名古屋と広島で開催された際の、マスコット集合の記念球になります。web販売では売り切れてしまっており、レアモノです。値引き交渉は対応します。マイナビオールスターマイナビオールスターオールスターゲームマイナビオールスターゲーム
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