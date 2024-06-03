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即購入可　ホンマ　アイアン　TW747P 6本セット
商品番号 I71504235870
商品名

即購入可　ホンマ　アイアン　TW747P 6本セット
ブランド名 ホンマ
特別価格 税込 16,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホンマアイアンセットですTW747P5-106本セットです。シャフトはNSPRO950GHneoフレックスSですグリップは今年1月頃入れ替えしております。ゴルフプライドのグリップです。新しくアイアン入れ替えしたため良かったら使ってください。発送までにお時間かかる場合がございます。中古品になります。コースでも数回使用しておりますが大きな傷はございません。通常使用の傷という感じかと思います。何かございましたらご連絡お待ちしております！種類···アイアン利き手···右対象···メンズ
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