イーグルス　村林一輝　直筆サインボール　球団ロゴボール

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野球チーム···東北楽天ゴールデンイーグルス楽天イーグルス松井裕樹 浅村栄斗 小深田大翔 茂木栄五郎 銀次 岡島豪郎 早川隆久 則本昂大 岸孝之 涌井秀章 田中将大 炭谷銀仁朗西川遥輝 オコエ瑠偉 藤平尚真 鈴木翔天鈴木大地
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