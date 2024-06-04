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商品詳細
ハンドメイド飾りフタ付きショルダーバッグリバティアーカイブギンガムチェックビターグリーン色サイズ⋮タテ約２１cmヨコ約２５cm～３０cmマチ約１０cmㅇ飾りフタ付きㅇマグネットボタン使用ㅇ３cmDカン左右に使用ㅇ共布の持ち手長さ４２．５cmㅇ中にオープンポケット1ヶ所ありㅇ表生地内生地に接着芯を使用ㅇ発送の方はらくらくメルカリ便にて発送させて頂きます。ハンドメイドトートバッグリバティアーカイブギンガムビターグリーン綺麗な花柄可愛い
http://narcologia.ru/goods/stepchild821052.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle684825.html
http://narcologia.ru/goods/choice325885.html
飾りフタ付きショルダーバッグ リバティアーカイブギンガムチェック
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