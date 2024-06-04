ハンドメイド　天然杉　テレビボード

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ご覧いただきありがとうございます。キャスター付きになっております。耐荷重は100kgくらいまでは大丈夫です。サイズ横80奥行き28センチ高さ30センチブラックジャコビアン×ブラック真ん中な引き出しはデザインのため固定されています。ペーパー仕上げしておりますので木質部の仕上がりはツルツルとした手触りになっております。即決購入大丈夫です。サイズ変更も承っております。ハンドメイド商品ですので注文をもらってから発送までに2〜5日お時間をいただくこともあります。質問等なんでも受け付けておりますのでよろしくお願いいたします。