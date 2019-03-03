  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
Artek（アルテック）／STOOL 60／バーチ材
商品番号 T56995445388
商品名

Artek（アルテック）／STOOL 60／バーチ材
ブランド名 アルテック
特別価格 税込 17,600 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

Artek（アルテック）／STOOL60／バーチ材TambourineHallingdal(タンバリンハリンダル)新品未使用品商品説明　素材　　脚：バーチ材（ナチュラルラッカー仕上げ）　　　　座面：タンバリンハリンダル生地　サイズ　　：全体：φ380×H440　座面：φ350（約mm）　ブランド　：Artek(アルテック)/フィンランド　デザイナー：stool60：AlvarAalto(アルヴァ・アアルト)　カラー　　：水色生地についてTambourineHallingdal(タンバリンハリンダル)　ブランド　：Kvadrat(クヴァドラ)/デンマーク　デザイナー：AkiraMinagawa（皆川明）　素材　　　：生地　ウール70%/ビスコース30%　　　　　　　刺繍　コットン100%　耐久性指数：生地箇所　100,000Martindale　　　　　　　刺繍箇所　5,000Martindale　　　　　　　Martindaleマーチンデール(磨耗試験の数値)ご購入時の注意点※お使いの端末や閲覧環境により、写真と実物の色味や質感、サイズ感が多少異なって見えることがございます。
http://narcologia.ru/goods/influenza509893.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle451225.html
http://narcologia.ru/goods/perforce283965.html
Artek（アルテック）／STOOL 60／バーチ材
アルテック スツール 60 ナチュラル バーチ材 3本脚 完成品 選べる ...
Artek（アルテック）／STOOL 60／バーチ材
アルテック スツール 60 ナチュラル バーチ材 3本脚 完成品 選べる ...
Artek（アルテック）／STOOL 60／バーチ材
アルテック スツール 60 ナチュラル バーチ材 3本脚 完成品 選べる ...
Artek（アルテック）／STOOL 60／バーチ材
Artek STOOL 60 / アルテック スツール 60
Artek（アルテック）／STOOL 60／バーチ材
Artek STOOL 60 / アルテック スツール 60 - インテリア・家具通販 ...
Artek（アルテック）／STOOL 60／バーチ材
アルテック スツール 60 ナチュラル バーチ材 3本脚 完成品 選べる ...
Artek（アルテック）／STOOL 60／バーチ材
アルテック スツール 60 ナチュラル バーチ材 3本脚 完成品 選べる ...
Artek（アルテック）／STOOL 60／バーチ材
artek（アルテック）スツール 60 バーチ×レッド
Artek（アルテック）／STOOL 60／バーチ材
アルテック スツール 60 ナチュラル バーチ材 3本脚 完成品 選べる ...
Artek（アルテック）／STOOL 60／バーチ材
STOOL 60（スツール60）/ Artek（アルテック） /Alvar Aalto（アルヴァ ...
Artek（アルテック）／STOOL 60／バーチ材
Artek STOOL 60 / アルテック スツール 60 - インテリア・家具通販 ...
Artek（アルテック）／STOOL 60／バーチ材
アルテック artek スツール60 ウスタヴァ Ystava 日本限定 3本脚 ...
Artek（アルテック）／STOOL 60／バーチ材
artek（アルテック）スツール 60 バーチ×レッド
Artek（アルテック）／STOOL 60／バーチ材
アルテック artek スツール60 ウスタヴァ Ystava 日本限定 3本脚 ...
Artek（アルテック）／STOOL 60／バーチ材
アルテック artek スツール60 ウスタヴァ Ystava 日本限定 3本脚 ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru