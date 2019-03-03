Artek（アルテック）／STOOL 60／バーチ材

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Artek（アルテック）／STOOL60／バーチ材TambourineHallingdal(タンバリンハリンダル)新品未使用品商品説明 素材 脚：バーチ材（ナチュラルラッカー仕上げ） 座面：タンバリンハリンダル生地 サイズ ：全体：φ380×H440 座面：φ350（約mm） ブランド ：Artek(アルテック)/フィンランド デザイナー：stool60：AlvarAalto(アルヴァ・アアルト) カラー ：水色生地についてTambourineHallingdal(タンバリンハリンダル) ブランド ：Kvadrat(クヴァドラ)/デンマーク デザイナー：AkiraMinagawa（皆川明） 素材 ：生地 ウール70%/ビスコース30% 刺繍 コットン100% 耐久性指数：生地箇所 100,000Martindale 刺繍箇所 5,000Martindale Martindaleマーチンデール(磨耗試験の数値)ご購入時の注意点※お使いの端末や閲覧環境により、写真と実物の色味や質感、サイズ感が多少異なって見えることがございます。