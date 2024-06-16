- ホーム
- >
- インテリア・住まい・小物
- >
- ソファ/ソファベッド
- >
- トリプルソファ
- >
- クラスティーナ/2人がけソファーとオッドマンセット
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
モダン、インテリアブランド【クラスティーナ】にて購入サイズ:2人がけ190×64オッドマン75×75カラー:濃いめベージュ（茶色）デザイン:カバー洗濯可能定価16万ぐらい※引き取り可能です※10年程使っていますのでご理解いただける方でお願いします。#クラスティーナ
http://narcologia.ru/goods/insignificant418682.html
http://narcologia.ru/goods/capitation526408.html
http://narcologia.ru/goods/Addict694418.html
ワイドオットマン「DAY(デイ)」/選べるサイズ&カラー/幅120cm/本体:PVC/脚:タモ無垢材/本体:全6色/脚:全2色
2人掛けソファー/ウッドフレーム/幅140cm/本体:ウォールナット突板・オーク突板/クッション:クロス(布)/本体:ウォールナット・オーク/クッション:ブルー・グレー・マスタード・ストーン・ゴールド・シルバー・デニムブルー
【PATIO PETITE】ガーデンソファー/2人掛け/幅145cm/本体:人工ラタン(ポリエチレン)/クッション:ポリエステル/脚部:スチール/本体:ブラック/クッション:ダークグレー
クラスティーナ/2人がけソファーとオッドマンセット-
オッドマンの中古が安い！激安で譲ります・無料であげます｜ジモティー
2.5人掛けソファー「ULTIMA(ウルティマ)」/幅180cm/本体:クロス(布)/脚:ステンレスor木製/オーダー
2人掛けソファー「Libre(リブレ)」/幅138cm/本体:EPUレザー/クッション:クロス(布)/脚:メタル/本体:ブラック/クッション:グレー/脚:シルバー
2人掛けソファー/シェーズロング「Libero(リベロ)」/幅170cm/クッション:クロス(布)/モスグレー・ライトグレー・ダークブルー
【オンラインショップ限定】2.5人掛けソファー「TAPIS(タピス)」Smoky Black Limited edition/幅182cm/本体:クロス(布)/脚:スチール/本体:スモーキーブラック/脚:ブラック
3人掛けソファーセット「Lisse(リッセ)」/幅190cm/本体:クロス(布)/脚:木製/オーダー
ウルティマソファー/背面中材クッション/2人掛け
ソファー&スツールセット「Moln(モルン)」/組み替え機能/幅201cm/本体:クロス(布)/脚:ウッド/本体:チャコールグレー1,ベージュブラウン,チャコールグレー2,ベージュ,ネイビー/脚:ダークブラウン
2.5人掛けソファー「Lire(リール)」 - 家具・インテリア通販のクラス ...
http://narcologia.ru/goods/insignificant418682.html
http://narcologia.ru/goods/capitation526408.html
http://narcologia.ru/goods/Addict694418.html
ワイドオットマン「DAY(デイ)」/選べるサイズ&カラー/幅120cm/本体:PVC/脚:タモ無垢材/本体:全6色/脚:全2色
2人掛けソファー/ウッドフレーム/幅140cm/本体:ウォールナット突板・オーク突板/クッション:クロス(布)/本体:ウォールナット・オーク/クッション:ブルー・グレー・マスタード・ストーン・ゴールド・シルバー・デニムブルー
【PATIO PETITE】ガーデンソファー/2人掛け/幅145cm/本体:人工ラタン(ポリエチレン)/クッション:ポリエステル/脚部:スチール/本体:ブラック/クッション:ダークグレー
クラスティーナ/2人がけソファーとオッドマンセット-
オッドマンの中古が安い！激安で譲ります・無料であげます｜ジモティー
2.5人掛けソファー「ULTIMA(ウルティマ)」/幅180cm/本体:クロス(布)/脚:ステンレスor木製/オーダー
2人掛けソファー「Libre(リブレ)」/幅138cm/本体:EPUレザー/クッション:クロス(布)/脚:メタル/本体:ブラック/クッション:グレー/脚:シルバー
2人掛けソファー/シェーズロング「Libero(リベロ)」/幅170cm/クッション:クロス(布)/モスグレー・ライトグレー・ダークブルー
【オンラインショップ限定】2.5人掛けソファー「TAPIS(タピス)」Smoky Black Limited edition/幅182cm/本体:クロス(布)/脚:スチール/本体:スモーキーブラック/脚:ブラック
3人掛けソファーセット「Lisse(リッセ)」/幅190cm/本体:クロス(布)/脚:木製/オーダー
ウルティマソファー/背面中材クッション/2人掛け
ソファー&スツールセット「Moln(モルン)」/組み替え機能/幅201cm/本体:クロス(布)/脚:ウッド/本体:チャコールグレー1,ベージュブラウン,チャコールグレー2,ベージュ,ネイビー/脚:ダークブラウン
2.5人掛けソファー「Lire(リール)」 - 家具・インテリア通販のクラス ...