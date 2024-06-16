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クラスティーナ/2人がけソファーとオッドマンセット
商品番号 I76025639920
商品名

クラスティーナ/2人がけソファーとオッドマンセット
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 14,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

モダン、インテリアブランド【クラスティーナ】にて購入サイズ:2人がけ190×64オッドマン75×75カラー:濃いめベージュ（茶色）デザイン:カバー洗濯可能定価16万ぐらい※引き取り可能です※10年程使っていますのでご理解いただける方でお願いします。#クラスティーナ
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【PATIO PETITE】ガーデンソファー/2人掛け/幅145cm/本体:人工ラタン(ポリエチレン)/クッション:ポリエステル/脚部:スチール/本体:ブラック/クッション:ダークグレー
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クラスティーナ/2人がけソファーとオッドマンセット-
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オッドマンの中古が安い！激安で譲ります・無料であげます｜ジモティー
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2人掛けソファー/シェーズロング「Libero(リベロ)」/幅170cm/クッション:クロス(布)/モスグレー・ライトグレー・ダークブルー
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2人掛けソファー「JACKSON(ジャクソン)」/幅170cm/レザー/ブラック・アイボリー・キャメル・ブラウン
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2.5人掛けソファー「BLISS(ブリス)」/ヘッドレスト機能/幅188cm/座面:ハーフレザー(本革・一部合皮)/脚:スチール/オーダー:16色
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【オンラインショップ限定】2.5人掛けソファー「TAPIS(タピス)」Smoky Black Limited edition/幅182cm/本体:クロス(布)/脚:スチール/本体:スモーキーブラック/脚:ブラック
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3人掛けソファーセット「Lisse(リッセ)」/幅190cm/本体:クロス(布)/脚:木製/オーダー
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ウルティマソファー/背面中材クッション/2人掛け
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ソファー&スツールセット「Moln(モルン)」/組み替え機能/幅201cm/本体:クロス(布)/脚:ウッド/本体:チャコールグレー1,ベージュブラウン,チャコールグレー2,ベージュ,ネイビー/脚:ダークブラウン
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