ソファベッド　本体　3人掛け

ソファベッド 本体 3人掛け本体はアメリカで数年前に買いました。良質丈夫な木材が使用されています。数回使いましたが、ほぼ家に置くだけ。着払いお願いします。神戸大阪住んでいる方はお引き取り可能です。ソファーサイーズ: 144㎝x107㎝x80㎝



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