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Vestal2人掛けソファ★未使用に近い（定価税抜き17万)お買い得‼️最終価格‼️
商品番号 Q83212563489
商品名

Vestal2人掛けソファ★未使用に近い（定価税抜き17万)お買い得‼️最終価格‼️
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 30,030 円
在庫状況 あり

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商品詳細

東京都の池尻大橋駅近くにあるインテリア店にて購入致しましたが、なかなか使用する機会がなく購入してからほとんどの間カバーをかけた状態で保管しておりました。vetsak(フェットサック)は、高級感のあるとても柔らかいクッション。体をすっぽりと包み込んでくれる心地の良いクッションで生地にもこだわって作られています。クッションといってもその見た目はとってもラグジュアリー。ご自宅のリビングに置くだけで高級ホテルのような雰囲気を醸し出してくれます。まさしくお部屋の中心的な家具の一つになります。サイズ:約1400xH900mm重量：約26~28kg中材：ウレタンカバー：ポリエステル100%製造国:Germanyデザイナ-:RyanBuda定価17万（税抜き）発送の際は、中のウレタンを圧縮袋数枚に分けて、カバーは畳んだ状態にして発送させていただきます。尚、他サイトにも出品中の為、突然の取り消しが御座いますので、ご了承くださいませ。#2人掛けソファ#インテリア#ソファ#vestal#フェットサック
http://narcologia.ru/goods/troupe579411.html
http://narcologia.ru/goods/reboot454536.html
http://narcologia.ru/goods/diamond966358.html
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