Vestal2人掛けソファ★未使用に近い（定価税抜き17万)お買い得‼️最終価格‼️



上質で快適 リーンロゼ ロゼトーゴ 二人がけソファ ラブソファ ...



超ポイントアップ祭 ACTUS/アクタス モデラートソファ リクライニング ...



ピクミン はたらくピクミンコレクション BOX-



の正規 ディーゼル燃料添加剤 TCC-07100ml 10本セット 自動車 ...



フランスベッド リクライニングソファ ライフィット-



러브 소파 | Buyee, 온라인 대리 쇼핑 서비스



大人気新品 展示品 カリモク60 Kチェア モケットグリーン 2シーター ...



ピクミン はたらくピクミンコレクション BOX-



러브 소파 | Buyee, 온라인 대리 쇼핑 서비스



snidel サイドプリーツスカショーパン GRY 1-



러브 소파 | Buyee, 온라인 대리 쇼핑 서비스



LOEFF（ロエフ）ボタニカルプリント ノースリーブ ブラウス-



不思議の国のアリス ドアノブ アクセサリーケース-



不思議の国のアリス ドアノブ アクセサリーケース-



러브 소파 | Buyee, 온라인 대리 쇼핑 서비스

東京都の池尻大橋駅近くにあるインテリア店にて購入致しましたが、なかなか使用する機会がなく購入してからほとんどの間カバーをかけた状態で保管しておりました。vetsak(フェットサック)は、高級感のあるとても柔らかいクッション。体をすっぽりと包み込んでくれる心地の良いクッションで生地にもこだわって作られています。クッションといってもその見た目はとってもラグジュアリー。ご自宅のリビングに置くだけで高級ホテルのような雰囲気を醸し出してくれます。まさしくお部屋の中心的な家具の一つになります。サイズ:約1400xH900mm重量：約26~28kg中材：ウレタンカバー：ポリエステル100%製造国:Germanyデザイナ-:RyanBuda定価17万（税抜き）発送の際は、中のウレタンを圧縮袋数枚に分けて、カバーは畳んだ状態にして発送させていただきます。尚、他サイトにも出品中の為、突然の取り消しが御座いますので、ご了承くださいませ。#2人掛けソファ#インテリア#ソファ#vestal#フェットサック