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- ♦️未使用 FEILER マルチカバー タオルケット ベッドカバー
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商品詳細
❇️未使用入手困難FEILERフェイラー特大タオルマルチカバーベットカバー❇️FEILER独自のシュニール織りの美しい色彩と優しい肌触りです。大判で上質なカバーです。この商品は(株)モンリーブ時代の貴重なマルチカバーです。現在は販売されておりません。入手困難で素敵な商品です。※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※サイズ:145×200cm※材質:綿100%※定価:¥120,000円(本体価格)※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※✳️ソファーカバーとして購入しました。しかし、革製のソファーだったため滑り落ちてしまい、使用せずに保管しておりました。使用しないのは勿体ないため出品しました。表示ラベルが保管により少し色褪せてしまいました。ご理解いただける方に宜しくお願い申し上げます。
http://narcologia.ru/goods/traverse815926.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate418648.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation375721.html
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♦️未使用 FEILER マルチカバー タオルケット ベッドカバー 【一部 ...
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【新品】定価以下で出品 マルチカバー ベッド ハイジ フェイラー
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フェイラー ベッドカバー マルチカバー-
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フェイラー ベッドカバー マルチカバー-
❣️最終SALE❣️フェイラー タオルケット インテリアクロス ¥120000-
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