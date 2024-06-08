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敷布団 B-AIR＋F50 シングル日本製
商品番号 M15047650574
商品名

敷布団 B-AIR＋F50 シングル日本製
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 16,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昨年7万円で購入。1度だけ使用しましたが、身体に合わず袋にしまいそれっきりなので、汚れ.へたれまったくなしの綺麗な状態です。浅尾繊維工業シングル95×200cm日本製敷布団三つ折りかためタイプ洗える敷き布団三次元スプリングブレスエアー高密度耐久性耐熱性抗菌防臭
http://narcologia.ru/goods/freshman563756.html
http://narcologia.ru/goods/assessor952603.html
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