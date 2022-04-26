ブルーボトルコーヒー　カオリ

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商品詳細
■コーヒーカップアッシュ カオリ素材：磁器と陶器サイズ：55mm（飲み口）、75mm（高さ）容量：200cc（すりきり）原産国：日本★現在品切れにて公式では購入出来ません。 ¥4,620現物確認のため一度取り出しました。使用はしてないため新品、未使用とさせて頂きます。\u003c製品情報\u003eひとつの窯という意味をもつ陶器ブランド「ONEKILN」が手がける、コラボレーションコーヒーカップ鹿児島のシンボルである「桜島」の火山灰を使用したアッシュシリーズ「アジワイ」はコーヒーを口に含んだ際によりフレーバーを感じることができ、「カオリ」はコーヒーを飲む前や飲んだ後に香りをよりお楽しみいただけます。＜使用上の注意＞・食器洗浄機、電子レンジ、オーブンは使用しないでください。・製品用途以外でのご使用、直火でのご使用、研磨入りの洗剤、クレンザー、金属たわし等のご使用はお避け下さい。詳しくは公式HPをご覧下さい。#BlueBottleCoffee#ブルーボトルコーヒー#アジワイ#カオリ#ブルーボトルコーヒー マグ#ブルーボトルコーヒー カップ#アイスコーヒー グラス#コーヒーカップ#おしゃれ#インテリア#お値下げ可能
http://narcologia.ru/goods/capitation205608.html
http://narcologia.ru/goods/recycling627214.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring535696.html
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コーヒーカップ アジワイ / カオリ
【再入荷】コーヒーカップ アッシュ アジワイ/カオリ セット
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