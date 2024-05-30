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- ソファー 2人掛け 肘付き 天然木脚幅約110cm 簡単組み立て【ライトグレー】
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商品詳細
商品サイズ(cm):幅約108*奥行き約63*高さ約68重量:約20kg耐荷重:約150kg材質(本体枠\u0026脚):天然木張り材:ポリエステルクッション材:ウレタンフォーム、ポリエステル、Sバネ「スペースを取らないコンパクト設計」座面幅約108cmの2人掛けソファー。限られた場所でも無理なく置けるのでひとり暮らしにもオススメ。「優れたSバネで様々な姿勢にフィット」適度な弾力にクション性がある座面を使用。耐久性にも優れている。たっぷりのウレタンで身体を優しく支えることができる。「こだわりの生地」丁寧に編まれたファブリックは、耐久性がポイント。キャンバス生地のような手触りで、どんな季節でも快適に使用可能。
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