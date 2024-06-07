出産祝い★子供椅子可愛い★自然塗料水色しずく★インテリア★展示品人気★北欧家具

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★しずく★子供椅子です。しっかりした造りになっていて、人気の商品です。お子様も座って頂けますが、お子様が成長した後もお気に入りのぬいぐるみや観葉植物を乗せてもかわいいです。w25.0×d27.5×h46.0(cm)座面sw25.0×sd25.0(cm）座高sh27.0(cm）金額に送料が含まれています。＃キナリノ＃カムホーム＃ナチュラル店頭での展示品商品で未使用のアウトレット商品です。木の専門家が手でひとつひとつ製作しています。木のぬくもりをお届けいたします。天然木を使用している為、木目・色味・表情などは違います。天然木は日にちが経つと深みがある色味へと変化します。キズや多少の汚れはあるかもしれませんが、できるだけきれいな状態にしてお届けいたします。節によっては見た目が変わる事があります。使用するにあたっては、問題なくお使いいただけます。※紹介文を必ずお読みください。