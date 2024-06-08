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Soroi 一人掛け ソファ
商品番号 M16882831758
商品名

Soroi 一人掛け ソファ
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

引越しのため10/25までの出品です。Sorori一人掛けソファです。肘掛け、クッション付きです。部屋の照明が暗く、実物のお写真でもお色味がわかりにくくすみません。下記リンクより商品ページのグレージュのお色味を確認していただけるとわかりやすいかもしれません。https://item.rakuten.co.jp/risopale/sf-soroi-l/?scid=wi_ich_iphoneapp_item_share色:グレージュ定価:25,800円購入して1年ほど使用です。まだまだ使っていただける美品ではあるかと思いますが、中古品をご了承いただける方のみお願いいたします。カラー···グレー主な張り地···布・ファブリック
http://narcologia.ru/goods/sci-fi461547.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly490184.html
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ユニットソファーSoroi – VENTOTA株式会社
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