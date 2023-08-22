アンティーク　アフリカ　スツール　ビンテージ

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当方、アフリカのスツールには詳しくなく詳細は分かりかねます。定価4.5万ほどで購入いたしました。インテリアやオブジェとしても、小物を置いたり陳列台としてもオススメです。装飾はなくシンプルで力強い、アフリカンスツールです。横50cm奥行き15cm高さ10cm素人採寸の為、誤差はご理解下さい。よろしくお願いします。