アンティーク　アフリカ　スツール　ビンテージ

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商品詳細
当方、アフリカのスツールには詳しくなく詳細は分かりかねます。定価4.5万ほどで購入いたしました。インテリアやオブジェとしても、小物を置いたり陳列台としてもオススメです。装飾はなくシンプルで力強い、アフリカンスツールです。横50cm奥行き15cm高さ10cm素人採寸の為、誤差はご理解下さい。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/cowpox494039.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant104782.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate913877.html
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