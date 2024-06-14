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- Francfranc✨アルコチェア ダイニングチェア イタリア製1脚
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商品詳細
Francfrancフランフランダイニングチェアブナ幅 44.5㎝奥行 44㎝高さ ￼93㎝座面までの高さ 44.5㎝座面→背もたれ高さ50.5㎝数年前に購入。荷物を置く程度の使用です。但し、背もたれ外側に少し補色した箇所があります。1脚の価格となりますが2脚購入の場合お気軽にご相談下さい。写真6.7枚目は2脚目の方です。座る座面に小傷あり補色済み。脚裏のクッションシールは取り外しての発送になります。8,000＋送料5,000特徴···完成品テイスト···北欧風主な素材···木
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