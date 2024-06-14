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カリモク60 　パーツ
商品番号 X86381531634
商品名

カリモク60 　パーツ
ブランド名 カリモク家具
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カリモク60ツーシーターの肘掛けパーツです。座面がヘタったことにより、座面買い替えを検討していて、パーツだけ残してきましたが、新規買い替えにより出品いたします。
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