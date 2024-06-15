LAVANDA BirthdayEventTシャツ

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商品詳細
宇野実彩子LAVANDABirthdayEvent限定TシャツLAVANDASUMMERCOLLECTIONで人気のTシャツを、バースデー使用にアレンジしたこだわりの一着。背中に大きく入ったプリントや、フロント胸部分に入れた『LAVANDAHOTEL』のルームキーグラフィックの数字にも注目！生産国：中国素材：コットン90%ポリウレタン10%サイズ：フリーサイズ他サイトでも出品している為、急に削除する可能性がございます。ご了承くださいませ。新品未開封即購入⭕️#宇野実彩子#宇野ちゃん#LAVANDA#ラバンダ#BirthdayEvent限定Tシャツ#BirthdayEvent#バースデーイベント#限定Tシャツ#Tシャツ#SUMMERCOLLECTION#LAVANDAHOTEL
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