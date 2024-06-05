ラウンドチェア　ブラック　アカプルコチェア　ガーデンチェア　屋内外チェア　１脚

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人気のアカプルコチェア、ラウンドチェア。置くだけでリゾート気分にしてくれます。モダンな雰囲気でとてもお洒落です。屋外で使用しても大丈夫な丈夫な素材を使っているのでガーデンチェアとしてもお使いになれます。こちら新品未使用品となっております。カラーはブラックになります。こちらは1脚になります。2脚以上ご希望の方はお気軽にお問い合わせ下さい。外寸：幅70×奥行86.5×高さ86cm座面高 44cm重量 7.8kg耐荷重 約120kg素材コード：人工ラタン（PE製）フレーム：スチール（粉体塗装）★脚元は外した状態でラップを巻いた簡易包装で発送致します。ご了承下さいませ。★お近くにお住まいの方は直接引き取り可能です ご相談ください。★ヤマトもしくは佐川急便にて発送します。送料込み。北海道および沖縄県は＋2,000円になります。※土日のご購入は基本的に週明けの発送になります。ご了承下さいませ。